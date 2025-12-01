Spectacles équestres dans le cadre des Féérizzz centre culturel Rosporden
Spectacles équestres dans le cadre des Féérizzz centre culturel Rosporden vendredi 19 décembre 2025.
Spectacles équestres dans le cadre des Féérizzz
centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 20:40:00
2025-12-19
SPECTACLES EQUESTRES
La Compagnie Arès propose un voyage féérique et gourmand mêlant comédie, échasses, dressage de chien et cheval et numéros de feu. De quoi ravir petits et grands !
De 18h à 18h30 déambulation sur le marché de Noël (parking avant du Centre Culturel)
De 20h à 20h40 spectacle de clôture (parking arrière du Centre Culturel) .
centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden 29140 Finistère Bretagne
