Spectacles équestres dans le cadre des Féérizzz centre culturel Rosporden

Spectacles équestres dans le cadre des Féérizzz

centre culturel 17 rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 20:40:00

2025-12-19

SPECTACLES EQUESTRES

La Compagnie Arès propose un voyage féérique et gourmand mêlant comédie, échasses, dressage de chien et cheval et numéros de feu. De quoi ravir petits et grands !

De 18h à 18h30 déambulation sur le marché de Noël (parking avant du Centre Culturel)

De 20h à 20h40 spectacle de clôture (parking arrière du Centre Culturel) .

