Spectacles et art de vivre : de Trinité à Blanche, Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement, Paris

Informations pratiques

Spectacles et art de vivre : de Trinité à Blanche Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement Paris

Inscription gratuite et obligatoire, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mairie du 9e arrondissement de Paris, en partenariat avec le CAUE de Paris, propose au grand public une promenade urbaine commentée co-conçue avec le conseil de quartier Blanche-Trinité.

Au milieu du XVIIIᵉ siècle, Paris n’avait pas dépassé la limite de ce qu’on appelle aujourd’hui les Grands boulevards : il suffisait de passer la rue Saint-Lazare pour se retrouver à la campagne. Le Bas-Montmartre accueillait ainsi des vergers et terres maraîchères, des guinguettes au milieu des champs, ainsi que des folies, ces maisons d’agrément avec jardins destinées à se distraire et à s’amuser.

À partir des années 1820, cet espace dégagé, proche de la vie trépidante des Grands boulevards et de l’opéra Le Peletier, sans toutefois en subir l’agitation, voit surgir des lotissements privés qui accueillent des hôtels particuliers, immeubles de rapport et ateliers d’artistes. Les comédiens, peintres et musiciens qui s’y installent, multipliant les salons et cénacles, font de ce quartier un lieu culturel privilégié de la capitale. En 1820, le quartier compte 9 artistes, en 1850 ils sont 80. L’endroit devient l’épicentre du mouvement romantique.

Quant aux théâtres et lieux de spectacle, ils se multiplient des années 1890 aux années 1930 le long des axes majeurs : rues de Clichy, Blanche, Pierre Fontaine… Leurs architectures témoignent d’évolutions de goûts et de styles.

Dans l’arrondissement parisien comptant le plus de salles de spectacle, partons à la découverte des théâtres et des hôtels particuliers de comédiens ayant façonné l’identité du quartier.

Hôtel d’Augny – Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 71 37 76 91 http://www.mairie9.paris.fr https://www.facebook.com/Mairie09Paris;https://twitter.com/Mairie9Paris [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229463 »}] Mairie du 9e arrondissement. M8, M9 Richelieu-Drouot, M7 Le Peletier Bus 74, 85, 67

Promenade urbaine promenade JEP

CAUE de Paris