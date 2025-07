Spectacles et Ateliers de la Touche Domfront en Poiraie

Spectacles et Ateliers de la Touche Domfront en Poiraie lundi 21 juillet 2025.

Spectacles et Ateliers de la Touche

Lieu-dit La Touche-Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

Date(s) :

2025-07-21 2025-07-23 2025-07-28 2025-07-30 2025-08-02

Programme

– Lundi 21 juillet « Atelier Tête de Lune »

Fabrication de masque en noir et blanc, danse lunaire de saison (8 places disponibles).

De 14h à 16h à la Ferme de la Touche à Domfront en Poiraie.

– Mercredi 23 juillet « Atelier Masques d’eau »

Fabrication de masque en tissu et danse ondulante (8 places disponibles).

De 10h à 12h à la Ferme de la Touche à Domfront en Poiraie.

– Mercredi 23 juillet « Balade et Parure Végétale »

Promenade et Invention de costumes verdoyants de saison (20 places disponibles).

De 14h à 16h à la Ferme de la Touche à Domfront en Poiraie.

– Lundi 28 juillet « Atelier Masque de Feu »

Fabrication de masque en papier maché et danse du feu du mardi (8 places disponibles).

De 14h à 16h à la Ferme de la Touche à Domfront en Poiraie.

– Mercredi 30 juillet « Atelier Masques Terrestre »

Fabrication de masque terre et plastique de récup et danse (8 places disponibles).

De 10h à 12h à la Ferme de la Touche à Domfront en Poiraie.

– Mercredi 30 juillet « Balade et Parure Végétale »

Promenade et Invention de costumes verdoyants de saison (20 places disponibles).

De 14h à 16h à la Ferme de la Touche à Domfront en Poiraie.

– Samedi 2 août « Spectacle »

Performance Planetary Dance-bal par la compagnie Ernestine productions.

à partir de 19h au camping Vertoit à la Bonelière à St Mars d’Egrenne.

Ouvert à tous. Prix libre au chapeau.

Lieu-dit La Touche-Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 63 07 55 50

English : Spectacles et Ateliers de la Touche

Program

– Monday, July 21: « Moonhead Workshop »

Black and white mask-making, seasonal moon dance (8 places available).

From 2pm to 4pm at Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Wednesday July 23 « Water mask workshop »

Fabric mask-making and undulating dance (8 places available).

From 10am to 12pm at Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Wednesday, July 23 « Balade et Parure Végétale » (Stroll and plant finery)

Walk and invention of seasonal green costumes (20 places available).

From 2pm to 4pm at Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Monday July 28: « Masque de Feu Workshop » (Fire Mask Workshop)

Paper-mache mask-making and Tuesday fire dance (8 places available).

From 2pm to 4pm at Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Wednesday July 30 « Earth Mask Workshop

Recovered clay and plastic mask-making and dance (8 places available).

From 10am to 12pm at Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Wednesday, July 30 « Balade et Parure Végétale » (Stroll and plant finery)

Stroll and invention of seasonal green costumes (20 places available).

From 2pm to 4pm at Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Saturday August 2 « Spectacle

Planetary Dance-bal performance by Ernestine productions.

from 7pm at the Vertoit campsite in La Bonelière, St Mars d’Egrenne.

Open to all. Hat prices available.

German :

Programm:

– Montag, 21. Juli: « Mondkopf-Workshop »

Herstellung einer Schwarz-Weiß-Maske, Mondtanz der Saison (8 freie Plätze).

Von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Mittwoch, 23. Juli « Workshop Wassermasken »

Herstellung einer Stoffmaske und wellenförmiger Tanz (8 Plätze verfügbar).

Von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Mittwoch, 23. Juli « Spaziergang und Pflanzenschmuck »

Spaziergang und Erfindung von grünen Kostümen der Saison (20 Plätze verfügbar).

Von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Montag, 28. Juli: « Atelier Masque de Feu » (Workshop Feuermaske)

Herstellung einer Maske aus Pappmaché und Feuertanz am Dienstag (8 Plätze verfügbar).

Von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Mittwoch, 30. Juli « Atelier Masques Terrestre »

Herstellung von Masken aus Ton und Plastik aus Altmaterial und Tanz (8 verfügbare Plätze).

Von 10 bis 12 Uhr in der Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Mittwoch, 30. Juli « Spaziergang und Pflanzenschmuck »

Spaziergang und Erfindung von grünen Kostümen der Saison (20 Plätze verfügbar).

Von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Ferme de la Touche in Domfront en Poiraie.

– Samstag, 2. August « Spektakel »

Performance Planetary Dance-bal von der Firma Ernestine productions.

ab 19 Uhr auf dem Campingplatz Vertoit à la Bonelière in St Mars d’Egrenne.

Für alle offen. Freier Preis mit Hut.

Italiano :

Programma

– Lunedì 21 luglio: « Laboratorio di teste di luna »

Realizzazione di maschere in bianco e nero, danza della luna stagionale (8 posti disponibili).

Dalle 14.00 alle 16.00 presso la Ferme de la Touche a Domfront en Poiraie.

– Mercoledì 23 luglio « Laboratorio di maschere d’acqua

Realizzazione di maschere in tessuto e danza ondulatoria (8 posti disponibili).

Dalle 10.00 alle 12.00 presso la Ferme de la Touche a Domfront en Poiraie.

– Mercoledì 23 luglio « Passeggiata e ornamento vegetale

Passeggiata e invenzione di costumi verdi stagionali (20 posti disponibili).

Dalle 14.00 alle 16.00 presso la Ferme de la Touche a Domfront en Poiraie.

– Lunedì 28 luglio: « Laboratorio di maschere di fuoco

Realizzazione di maschere in cartapesta e martedì danza del fuoco (8 posti disponibili).

Dalle 14.00 alle 16.00 presso la Ferme de la Touche a Domfront en Poiraie.

– Mercoledì 30 luglio « Laboratorio di maschere di terra

Realizzazione di maschere in argilla e plastica e danza (8 posti disponibili).

Dalle 10.00 alle 12.00 presso la Ferme de la Touche a Domfront en Poiraie.

– Mercoledì 30 luglio « Passeggiata e decorazione vegetale

Passeggiata e invenzione di costumi verdi stagionali (20 posti disponibili).

Dalle 14.00 alle 16.00 presso la Ferme de la Touche a Domfront en Poiraie.

– Sabato 2 agosto « Spettacolo

Spettacolo di danza-balilla planetaria a cura di Ernestine productions.

dalle 19.00 presso il campeggio Vertoit a La Bonelière a St Mars d’Egrenne.

Aperto a tutti. Biglietto gratuito.

Espanol :

Programa

– Lunes 21 de julio: « Taller de cabezas lunares »

Confección de máscaras en blanco y negro, danza de la luna estacional (8 plazas disponibles).

De 14:00 a 16:00 h en la Ferme de la Touche de Domfront en Poiraie.

– Miércoles 23 de julio « Taller de máscaras de agua

Confección de máscaras de tela y danza ondulante (8 plazas disponibles).

De 10:00 a 12:00 h en la Ferme de la Touche de Domfront en Poiraie.

– Miércoles 23 de julio « Paseo y adorno vegetal

Paseo e invención de trajes verdes de temporada (20 plazas disponibles).

De 14:00 a 16:00 h en la Ferme de la Touche de Domfront en Poiraie.

– Lunes 28 de julio: « Taller de máscaras de fuego

Elaboración de máscaras de papel maché y martes de danza del fuego (8 plazas disponibles).

De 14:00 a 16:00 h en la Ferme de la Touche de Domfront en Poiraie.

– Miércoles 30 de julio « Taller de máscaras de tierra

Fabricación de máscaras de arcilla y plástico y danza (8 plazas disponibles).

De 10:00 a 12:00 h en la granja de la Touche de Domfront en Poiraie.

– Miércoles 30 de julio « Paseo y adorno vegetal

Paseo e invención de trajes verdes de temporada (20 plazas disponibles).

De 14:00 a 16:00 h en la Ferme de la Touche de Domfront en Poiraie.

– Sábado 2 de agosto « Espectáculo

Danza planetaria-ballet a cargo de Ernestine productions.

a partir de las 19.00 h en el camping Vertoit de La Bonelière en St Mars d’Egrenne.

Abierto a todos. Entrada gratuita.

L’événement Spectacles et Ateliers de la Touche Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2025-07-16 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne