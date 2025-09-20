Spectacles et contes « Les Voix enchantées » Gabarnac

Salle des fêtes Gabarnac Gironde

Début : 2025-09-20 16:00:00

2 spectacles pour les petits et les grands.

Les Voix enchantées présentent « Monsieur Mot et Compagnie… »

Chansons et Posésies de Philippe David-Maufras avec la complicité de Martin Deminière et Physalis. .

Salle des fêtes Gabarnac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 01 72

