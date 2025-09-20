Spectacles et contes « Les Voix enchantées » Gabarnac
Spectacles et contes « Les Voix enchantées » Gabarnac samedi 20 septembre 2025.
Spectacles et contes « Les Voix enchantées »
Salle des fêtes Gabarnac Gironde
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
2 spectacles pour les petits et les grands.
Les Voix enchantées présentent « Monsieur Mot et Compagnie… »
Chansons et Posésies de Philippe David-Maufras avec la complicité de Martin Deminière et Physalis. .
Salle des fêtes Gabarnac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 01 72
