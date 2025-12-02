Spectacles Flash le petit papillon dont les minutes sont contées Rue de la Louvière Épinal

Spectacles Flash le petit papillon dont les minutes sont contées Rue de la Louvière Épinal mardi 2 décembre 2025.

Spectacles Flash le petit papillon dont les minutes sont contées

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-02 10:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-03

Et si demain existait, dis-moi, qu’est-ce que tu en ferais ?

Dans le port du Havre, Flash, un jeune papillon à peine sorti de sa chrysalide découvre qu’il est un éphémère. Dès lors, une seule question occupe son esprit comment réussir sa vie en 24 heures ? Grâce à l’aide de Lili la souris et Jojo le blaireau, Flash va faire le voyage de sa vie et tenter de rallier la septième merveille du monde le Stade de France. Avec ses 454 projecteurs et ses 8 000 mètres carrés de pelouse, l’arène sportive est l’Eldorado des lépidoptères… Mais Saint-Denis, ce n’est pas la porte à côté. Flash arrivera-t-il à temps ?

Flash est une comédie musicale familiale qui fait la part belle au jeu, à la danse, et aux chansons. Le chrono défile, et les jeunes spectateurs retiennent leur souffle jusqu’au coup de théâtre final…Enfants

5.5 .

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

And if there were a tomorrow, tell me, what would you do with it?

In the port of Le Havre, Flash, a young butterfly barely out of his chrysalis, discovers that he’s an ephemeral. From then on, his mind is occupied by a single question: how can he make a success of his life in 24 hours? With the help of Lili the mouse and Jojo the badger, Flash takes the trip of a lifetime and tries to reach the seventh wonder of the world: the Stade de France. With its 454 floodlights and 8,000 square meters of grass, the sports arena is a Lepidoptera?s Eldorado… But Saint-Denis isn’t just around the corner. Will Flash make it in time?

Flash is a family musical with plenty of games, dance and song. The clock is ticking, and young spectators hold their breath until the final twist?

German :

Was würdest du mit dem morgigen Tag anfangen, wenn es ihn gäbe?

Im Hafen von Le Havre entdeckt Flash, ein junger Schmetterling, der gerade erst aus seiner Puppe geschlüpft ist, dass er eine Eintagsfliege ist. Seitdem beschäftigt ihn nur noch eine Frage: Wie kann man in 24 Stunden ein erfolgreiches Leben führen? Mit der Hilfe von Lili, der Maus, und Jojo, dem Dachs, begibt sich Flash auf die Reise seines Lebens und versucht, das siebte Weltwunder zu erreichen: das Stade de France. Mit 454 Scheinwerfern und 8000 Quadratmetern Rasen ist die Sportarena ein Eldorado für Lepidopteren… Aber Saint-Denis ist nicht gerade um die Ecke. Wird Flash rechtzeitig ankommen?

Flash ist ein Familienmusical, in dem viel gespielt, getanzt und gesungen wird. Die Uhr tickt und die jungen Zuschauer halten den Atem an, bis es zum finalen Showdown kommt

Italiano :

E se ci fosse un domani, dimmi, cosa ne faresti?

Nel porto di Le Havre, Flash, una giovane farfalla appena uscita dalla crisalide, scopre di essere un effimero. Da quel momento in poi, la sua mente è occupata da un’unica domanda: come può fare della sua vita un successo in 24 ore? Con l’aiuto del topo Lili e del tasso Jojo, Flash intraprende il viaggio della sua vita e cerca di raggiungere la settima meraviglia del mondo: lo Stade de France. Con i suoi 454 riflettori e gli 8.000 metri quadrati di erba, il palazzetto dello sport è un Eldorado per i lepidotteri… Ma Saint-Denis non è dietro l’angolo. Riuscirà Flash ad arrivare in tempo?

Flash è un musical per famiglie con tanti giochi, balli e canzoni. Il tempo scorre e il giovane pubblico trattiene il fiato fino al colpo di scena finale?

Espanol :

Y si hubiera un mañana, dime, ¿qué harías con él?

En el puerto de Le Havre, Flash, una joven mariposa que acaba de salir de su crisálida, descubre que es efímero. A partir de ese momento, su mente está ocupada por una sola pregunta: ¿cómo puede triunfar en su vida en 24 horas? Con la ayuda del ratón Lili y del tejón Jojo, Flash emprende el viaje de su vida e intenta alcanzar la séptima maravilla del mundo: el Stade de France. Con sus 454 focos y sus 8.000 metros cuadrados de césped, el recinto deportivo es Eldorado de los lepidópteros… Pero Saint-Denis no está a la vuelta de la esquina. ¿Llegará Flash a tiempo?

Flash es un musical familiar en el que no faltan juegos, bailes y canciones. El tiempo corre y los jóvenes espectadores aguantan la respiración hasta el giro final?

L’événement Spectacles Flash le petit papillon dont les minutes sont contées Épinal a été mis à jour le 2025-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION