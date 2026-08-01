Spectacles Fondamente

Informations pratiques

Fondamente

Fête de Saint-Maurice de Sorgues

St-Maurice de Sorgues Fondamente Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Spectacles clownesque et cirque.

SAMEDI 22 JUILLET

dès 15h les ruelles de St-Maurice s’animent. bar animé par Toto baloche et son costumier décalé. Vente de crêpes et glaces.

15h30: Véronique Bourdon, de la Compagnie Durama présentera son savoureux spectacle de clowns Beau Voyage ! sur le thème de l’eau durée 45 min tout public.

16h45 Rivages ! Spectacle de danse et diabolo par Mateo Turbelin et Aelia Savary, figures internationales du cirque contemporain

dès 17h Ateliers poterie, carterie, peinture sur galets, maquillage enfants

dès 18h30 déambulation finale avec la batucada Saint-Affricaine

DIMANCHE 23 JUILLET

17h Déambulation théâtrale dans le hameau Les cloches ne sonnent plus . Spectacle imaginé par les habitants avec différents moments artistiques — sketches, lectures, mimes, chants… — qui prendront vie dans des lieux chaleureux et intimistes du village. Après une ouverture commune, les spectateurs seront invités à se laisser guider de lieu en lieu, à la découverte de ces petites scènes et des univers créés par les habitants.

A St-Maurice de Sorgues .

St-Maurice de Sorgues Fondamente 12540 Aveyron Occitanie +33 6 75 84 46 05

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English :

Clown and circus performances.

L’événement Fête de Saint-Maurice de Sorgues Fondamente a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)