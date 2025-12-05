Spectacles Har’eman et Herikoa de la compagnie Zarena Zarelako. Rue de la Gare Bidart

Spectacles Har’eman et Herikoa de la compagnie Zarena Zarelako.

Rue de la Gare Kirolak Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

.

Rue de la Gare Kirolak Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 14 37

English : Spectacles Har’eman et Herikoa de la compagnie Zarena Zarelako.

L’événement Spectacles Har’eman et Herikoa de la compagnie Zarena Zarelako. Bidart a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Bidart