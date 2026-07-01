Spectacles jeune public, Val de Chézine – Pont Jules César, Nantes
mercredi 8 juillet 2026 · Val de Chézine - Pont Jules César · Nantes
Informations pratiques
Spectacles jeune public 8 juillet – 5 août, les mercredis Val de Chézine – Pont Jules César Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00
Contes, danses, chants ou musique pour les petits. A voir en famille !
De 3 ans à 7 ans / entre 35 et 50 min
Dans le cadre du festival Aux heures d’été
Val de Chézine – Pont Jules César Parc de Procé – Bd des Anglais, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Contes, danses, chants ou musique pour les petits. A voir en famille ! spectacle enfants
Association culturelle de l’été
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