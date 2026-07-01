Spectacles jeune public, Val de Chézine – Pont Jules César, Nantes

Informations pratiques

Spectacles jeune public 8 juillet – 5 août, les mercredis Val de Chézine – Pont Jules César Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T16:00:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00

Contes, danses, chants ou musique pour les petits. A voir en famille !

De 3 ans à 7 ans / entre 35 et 50 min

Dans le cadre du festival Aux heures d’été

Val de Chézine – Pont Jules César Parc de Procé – Bd des Anglais, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Contes, danses, chants ou musique pour les petits. A voir en famille ! spectacle enfants

Association culturelle de l’été