Spectacles LA MANÉKINE et PUPPET FIGHT CLUB Meung-sur-Loire

Spectacles LA MANÉKINE et PUPPET FIGHT CLUB

La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31

La Cie LA PENDUE présente deux spectacles à La Fabrique !

La Cie LA PENDUE, e des compagnies majeures de l’art de la marionnette en France, présentera deux spectacles

> LA MANÉKINE Adapté du conte La Jeune Fille sans mains popularisé par les frères Grimm, La Manékine raconte l’histoire d’une jeune fille dont les mains ont été coupées pour satisfaire le diable, lui retirant ainsi la liberté d’agir par elle-même.

(Marionnettes à gaine, portées, habitées, masques, projections et musiques)

> PUPPET FIGHT CLUB Deux êtres antagonistes se chamaillent dans un catch verbal hilarant suivi d’un corps à corps renversant. Lequel de ce duo tragi-comique aura raison de la folie de l’autre ?

(Marionnettes à gaine indomptables)

Tout public dès 9 ans

1h50 avec entracte

Réservations effigiestheatre@orange.fr 12 .

La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire effigiestheatre@orange.fr

English :

Cie LA PENDUE presents two shows at La Fabrique!

