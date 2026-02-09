Spectacles Les Maîtres des Airs et L’Odyssée des Lions de Mer au ZooParc de Beauval Saint-Aignan

Spectacles Les Maîtres des Airs et L’Odyssée des Lions de Mer au ZooParc de Beauval

Beauval Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-03-21

Laissez-vous emporter par l’envol de plus de 400 oiseaux dans un feu d’artifice de couleurs tout en plumes. Ou bien prenez place auprès du bassin au centre du parc, où d’espiègles otaries évoluent dans un prodigieux ballet aquatique.

Les Maîtres des Airs prennent leur envol dans le ciel de Beauval ! Au cœur d’un vaste théâtre de verdure, près de 400 oiseaux évoluent pour le plus grand plaisir des spectateurs, rassemblés dans un hémicycle de 3 000 places. Chouettes, grues, pélicans, cigognes, ibis et marabouts se joignent au ballet aérien des rapaces pour présenter un spectacle inoubliable au final éblouissant ! Autre spectacle de grande envergure à Beauval dans le cadre de l’amphithéâtre aquatique, des otaries agiles et joueuses rivalisent d’adresse et d’équilibre dans leur bassin. Sur terre, dans les airs, sous l’eau… L’Odyssée des Lions de mer est un festival de performances et de facéties, ponctué de musiques entraînantes ! .

Beauval Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 50 00 infos@zoobeauval.com

English : “Maîtres des airs” and “Odysée des lions de mer” shows

Let yourself be carried away by the flight of more than 600 birds in a firework display of feathers. Or take a seat by the pool in the center of the park, where mischievous sea lions evolve in a prodigious aquatic ballet.

