Spectacles musicaux Lezay
Spectacles musicaux Lezay samedi 14 mars 2026.
Spectacles musicaux
Salle des fêtes Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
Spectacle musical par la Troupe Patrice Péricard avec 15 artistes sur scène (musiciens et chanteurs)
– le 1er le samedi 14 mars 2026 avec thème Johnny Hallyday avec un des sosies
– Le 2ᵉ le dimanche 15 mars 2026 avec les 100 plus belles chansons françaises.
Prix : 20 € pour chaque spectacle.
Réservation au 05 49 29 06 37 ou 06 17 94 06 35 .
Salle des fêtes Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 06 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacles musicaux
L’événement Spectacles musicaux Lezay a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Pays Mellois