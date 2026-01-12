Spectacles musicaux Lezay

Spectacles musicaux

Spectacle musical par la Troupe Patrice Péricard avec 15 artistes sur scène (musiciens et chanteurs)

– le 1er le samedi 14 mars 2026 avec thème Johnny Hallyday avec un des sosies

– Le 2ᵉ le dimanche 15 mars 2026 avec les 100 plus belles chansons françaises.

Prix : 20 € pour chaque spectacle.

Réservation au 05 49 29 06 37 ou 06 17 94 06 35 .

Salle des fêtes Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 06 37

