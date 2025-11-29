SPECTACLES PAR LA CIE DU PLAT’Ô Aprey
SPECTACLES PAR LA CIE DU PLAT’Ô
Salle des Fêtes Aprey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-29
Tout public
La Cie du plat’ô vous présente 4 pièces de théâtre:
– Fou de foot
– Auprès de ma blonde
– L’hôpital s’amuse
– Cède bonne à tout faire
Mise en scène: Jérôme Hudeley
Salle des Fêtes Aprey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 14 90 89
L’événement SPECTACLES PAR LA CIE DU PLAT’Ô Aprey a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne du Pays de Langres