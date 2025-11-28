Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLES PAR LA CIE DU PLAT’Ô Chauffourt vendredi 28 novembre 2025.

Salle des Fêtes Chauffourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Tout public
La Cie du plat’ô vous présente:
– Fou de foot
– Auprès de ma blonde
– L’hôpital s’amuse
– Cède bonne à tout faire
Mise en scène: Jérôme Hudeley
Salle des Fêtes Chauffourt 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 14 90 86 

