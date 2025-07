Spectacles par la compagnie Héraudie Messine Porte des Allemands Metz

Spectacles par la compagnie Héraudie Messine 20 et 21 septembre Porte des Allemands Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La compagnie Héraudie Messine vous propose, en alternance, deux courtes pièces de théâtre :

– Le Cœur de Saint-Étienne : la lanterne du bon Dieu luit dans la nuit messine… Mais qui est donc Pierre Perrat, l’architecte de cette cathédrale à l’histoire riche et aux légendes mystérieuses ? Nous vous invitons à le découvrir…

– Le Procès de Madame Gabotte : revivez un procès de sorcellerie comme si vous y étiez ! Le frère inquisiteur fait halte à Metz pour rendre justice. Que va-t-il décider pour nos accusés ? Le pardon… ou le bûcher ?

Porte des Allemands Boulevard André Maginot, 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 68 25 02 La porte des Allemands, située à Metz, tire son nom de l’hôpital Notre-Dame-des-Allemands, érigé vers 1230 dans la rue adjacente. Ce monument défensif imposant est le seul vestige encore debout des portes médiévales de la ville. Construite initialement au XIIIe siècle, la partie la plus ancienne de la porte, orientée vers la ville, témoigne de son histoire ancienne et de sa fonction première de défense urbaine.

Au fil des siècles, la porte a été renforcée et adaptée pour répondre aux besoins défensifs évolutifs. En 1445, Henri de Raconval, l’architecte renommé de la tour de la Mutte de la cathédrale Saint-Étienne, entreprend la construction d’une deuxième porte afin de renforcer sa résistance aux projectiles métalliques. Au XVIIIe siècle, la porte des Allemands est intégrée aux fortifications planifiées par Vauban et réalisées par Cormontaigne, marquant ainsi une nouvelle phase de son histoire architecturale et militaire.

À la fin du XIXe siècle, l’édifice est transformé pour refléter l’esthétique médiévale, sous l’impulsion de l’architecte allemand Paul Tornow, déjà renommé pour ses travaux sur la cathédrale Saint-Étienne pendant l’Annexion. Cette période voit l’ajout de créneaux caractéristiques qui ornent encore aujourd’hui sa façade.

De nos jours, la porte des Allemands est un lieu emblématique de Metz, mêlant histoire, architecture et culture. Propriété de la ville depuis 1900, elle a abrité le musée du Peuple messin jusqu’en 1918, date à laquelle ses collections ont été intégrées au musée de la Cour d’Or. La porte des Allemands est aujourd’hui un édifice à vocation culturelle et patrimoniale.

© Héraudie Messine