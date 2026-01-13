Spectacles Sauvages : il y en a même pour les plus petits ! Le Regard du Cygne Paris

Des artistes jeunes ou confirmé·es font le choix de la prise de risque artistique et de l’expérimentation. Avec des formes courtes et des extraits, leur talent s’exposent et se croisent sur notre plateau. Professionnel·les, publics, artistes se retrouvent et échangent lors de ces rencontres ludiques et chorégraphiques. Cette fois-ci, le programme s’adresse à un public tout particulier ; les jeunes enfants et celleux qui n’ont jamais grandi !

L’appel à projet pour sélectionner les Spectacles Sauvages Jeune Public est disponible jusqu’au 5 février ! Je télécharge l’appel à projet.

Durée environ 30 min

Deux projets jeune public, accessible dès 3 ans, seront sélectionnés suite à un appel à projet : venez les découvrir !

Le mardi 31 mars 2026

de 17h00 à 17h30

Le mardi 31 mars 2026

de 14h00 à 14h30

payant

Tarif solidaire De 8 à 22 euros

(Billetterie solidaire : l’entièreté des recettes de billetterie sera reversée aux équipes artistiques).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T20:00:00+02:00

fin : 2026-03-31T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-31T14:00:00+02:00_2026-03-31T14:30:00+02:00;2026-03-31T17:00:00+02:00_2026-03-31T17:30:00+02:00

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/spectacles-sauvages-jeune-public-5/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne



Afficher la carte du lieu Le Regard du Cygne et trouvez le meilleur itinéraire

