Spectacles Sauvages : venez découvrir les 8 projets sélectionnés Le Regard du Cygne Paris jeudi 13 novembre 2025.

Des artistes jeunes ou confirmé·es font le choix de la prise de risque artistique et de l’expérimentation. Avec des formes courtes et des extraits, leur talent s’exposent et se croisent sur notre plateau. Professionnel·les, publics, artistes se retrouvent et échangent lors de ces rencontres ludiques et chorégraphiques.

Un appel à participation sera disponible à partir du 1er septembre pour sélectionnés les 8 projets qui mettront en corps et en mouvement cette nouvelle édition des Spectacles Sauvages – 4 projets par jours à découvrir.

Jeudi 13 novembre : 1 séance à 16:00 et 1 séance à 20:00

Vendredi 14 novembre : 1 séance à 16:00 et 1 séance à 20:00

Programmation à venir…

En attendant, cliquez pour réserver votre place dès maintenant !

payant

Tarif solidaire : 8 € / 11 € / 17 € / 22 €

Les artistes des Spectacles Sauvages sont rémunérés à partir de la billetterie uniquement.

Tout public.

Date(s) :

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville 75020 Paris

