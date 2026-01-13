Spectacles Sauvages : venez découvrir les 8 projets sélectionnés Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris

Des artistes jeunes ou confirmé·es font le choix de la prise de risque artistique et de l’expérimentation. Avec des formes courtes et des extraits, leur talent s’exposent et se croisent sur notre plateau. Professionnel·les, publics, artistes se retrouvent et échangent lors de ces rencontres ludiques et chorégraphiques.

Durée : environ 1h30

Un appel à participation est disponible depuis le 5 janvier et jusqu’au 5 février.

En attendant de découvrir les projets sélectionnés à partir du 23 février : je prends ma place !

Les Spectacles Sauvages est un moment de partage et de découverte de projets de danse en cours de création. Sur scène, 8 projets sélectionnés par un appel à projets seront présentés.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 21h00

de 16h00 à 17h30

de 19h30 à 21h00

de 16h00 à 17h30

payant

Tarif solidaire De 8 à 22 euros.

(L’entièreté des recettes de billetterie est reversé aux équipes artistiques).

Public enfants, jeunes et adultes.

Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France 210, rue de Belleville 75020 Paris

