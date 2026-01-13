Spectacles Sauvages : venez découvrir les 8 projets sélectionnés Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris
Spectacles Sauvages : venez découvrir les 8 projets sélectionnés Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris jeudi 26 mars 2026.
Des artistes jeunes ou confirmé·es font le choix de la prise de risque artistique et de l’expérimentation. Avec des formes courtes et des extraits, leur talent s’exposent et se croisent sur notre plateau. Professionnel·les, publics, artistes se retrouvent et échangent lors de ces rencontres ludiques et chorégraphiques.
Durée : environ 1h30
Un appel à participation est disponible depuis le 5 janvier et jusqu’au 5 février.
En attendant de découvrir les projets sélectionnés à partir du 23 février : je prends ma place !
Les Spectacles Sauvages est un moment de partage et de découverte de projets de danse en cours de création. Sur scène, 8 projets sélectionnés par un appel à projets seront présentés.
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h30 à 21h00
Le vendredi 27 mars 2026
de 16h00 à 17h30
Le jeudi 26 mars 2026
de 19h30 à 21h00
Le jeudi 26 mars 2026
de 16h00 à 17h30
payant
Tarif solidaire De 8 à 22 euros.
(L’entièreté des recettes de billetterie est reversé aux équipes artistiques).
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T20:30:00+01:00
fin : 2026-03-27T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-26T16:00:00+02:00_2026-03-26T17:30:00+02:00;2026-03-26T19:30:00+02:00_2026-03-26T21:00:00+02:00;2026-03-27T16:00:00+02:00_2026-03-27T17:30:00+02:00;2026-03-27T19:30:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00
Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France 210, rue de Belleville 75020 Paris
https://leregarducygne.com/spectacles-sauvages-tout-public-3/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne
Afficher la carte du lieu Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France et trouvez le meilleur itinéraire