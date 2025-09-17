Spectacles Un verre à soi & Pilule rouge Le Grand-Quevilly

Allée des Arcades Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Soirée double plateau 100% féminin, tout public

UN VERRE A SOI | Collectif Sur Le Pont

Théâtre, tout public dès 15 ans

Présentée comme une dégustation viticole, la pièce Un verre à soi bouscule les conventions et se joue des codes établis. Dans une atmosphère feutrée et accompagnée par un pianiste, une jeune femme guide le public au milieu des flaveurs. Peu à peu, tout valse ! Jaillit alors une viticultrice de terrain, métamorphosée, sans artifice, ouvrant son monde inclusif, au franc-parler, aux grandes aubes, aux petits matins, et aux délices viticoles simples, accessibles à toutes et tous. D’origine bordelaise, l’autrice et comédienne Claire Barrabes réconcilie dans ce spectacle ses deux passions le théâtre et le vin. Une dégustation drolatique autour de la déconstruction du langage viticole et de l’attendu féminin !

Avec un goût qui restera longtemps en bouche, Un Verre à soi, spectacle surprenant, audacieux et susceptible de plaire aux viticulteurs comme aux bobos écolos, entre un monde qui meurt et un autre qui vient, a parfaitement su tisser sa toile. Sceneweb.fr

PILULE ROUGE | Compagnie Le Thyase

Stand up, tout public dès 12 ans

Quand faut y aller, faut y aller ! Après sept ans de scène solo avec son personnage Zou dans Les Leçons Impertinentes, Maëlle Mays se lance dans le stand-up. Un nouvel exercice dans lequel elle décide de s’attaquer frontalement mais avec humour au fameux sujet qui fâche celui du père. Pas juste son père, mais Le Père en tant que figure hiérarchique et statut social intouchable. Mais rassurez-vous, Pilule Rouge est bien un spectacle et non une conférence sociologique. Mêlant histoire personnelle et réflexions profondes sur la psychologie humaine, Maëlle Mays renverse le patriarcat avec son humour vif et irrésistible. Le tout ponctué d’une bonne dose de féminisme assumée !

Possibilité de se restaurer sur place. .

Allée des Arcades Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 18 08 60 billetterie.dullin@grandquevilly.fr

