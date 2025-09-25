Spectacle théâtral L’heure des assassins La Châtre

Spectacle théâtral L’heure des assassins

Place de l’Hotel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle L’heure des assassins à La Châtre. Cluedo théâtral et enquête en kilt

Après Le Cercle de Whitechapel et Les Voyageurs du crime, c’est le retour d’une nouvelle intrigue policière pleine de rebondissements dont l’action se situe dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien au début du

XXème siècle. Tout le gratin est là, notamment Bram Stocker (auteur de Dracula), le dramaturge George Bernard Shaw et le plus célèbre des détectives Sir Arthur Conan Doyle… Dans un décor flamboyant, rythmé par Big Ben, les six comédien-nes

nous tiendront en haleine et nous feront rire… à en mourir ! 28 .

Place de l’Hotel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr

