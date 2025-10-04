SPECTACUL’ART CHANTE CLOCLO – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

SPECTACUL’ART CHANTE CLOCLO Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

SPECTACUL’ART PRÉSENTE : SPECTACUL’ART CHANTE CLOCLOAprès les succès des hommages à Johnny, France Gall et Florent Pagny, venez découvrir le nouveau show XXL Made in Spectacul’Art consacré à un chanteur emblématique : Claude François !396 chansons dont 30 tubes intemporels, 70 millions de disques vendus, 1188 concerts, 313 apparitions TV, 405 couvertures de magazines…À l’occasion de son 20ème anniversaire, le Chœur Spectacul’Art a décidé d’innover et de surprendre. Un spectacle unique imaginé par son directeur artistique Vincent Fuchs, où vous découvrirez ou re-découvrirez le répertoire festif et intergénérationnel de l’icône Cloclo. Venez faire la fête entre amis et en famille pendant plus de 2h ! Un spectacle où le public jouera un rôle à part entière, avec des surprises, des arrangements inédits, des danseurs, des claudettes, des tubes à gogo et des petites pépites musicales oubliées ! À ne pas rater !

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84