Spectalce Gay-rire Plumelin
Spectalce Gay-rire Plumelin samedi 31 janvier 2026.
Spectalce Gay-rire
Salle Léon Le Tutour Plumelin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Théâtre musical par la Cie Solid’Artistes
– Mesdames et Messieurs, nous sommes ravis de vous inviter au mariage d’April et Michael !
-…April ?! C’était pas cette gamine qui était attirée par les filles et qui a été envoyée en camp ?
-Si, si, elle est guérie…
A moins que…
A 20h
Prix libre. .
Salle Léon Le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne
