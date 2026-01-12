Spectalce Gay-rire Plumelin

Spectalce Gay-rire

Salle Léon Le Tutour Plumelin Morbihan

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Théâtre musical par la Cie Solid’Artistes

– Mesdames et Messieurs, nous sommes ravis de vous inviter au mariage d’April et Michael !

-…April ?! C’était pas cette gamine qui était attirée par les filles et qui a été envoyée en camp ?

-Si, si, elle est guérie…

A moins que…​​

A 20h​

Prix libre. .

Salle Léon Le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne

