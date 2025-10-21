Spectalce Loupé ! Châteauneuf-sur-Loire
Espace Florian, 11 avenue Albert Viger Châteauneuf-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Pour les enfants de 5 à 8 ans, histoires loufoques en musique
Histoires loufoques en musique. Adaptation en spectacle du célèbre Loup gris, par son auteur Gilles Bizouerne accompagné par Élisa Guiet, violoncelliste. Pour les enfants de 5 à 8 ans .
Espace Florian, 11 avenue Albert Viger Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37 bibliotheque@chateauneufsurloire.fr
English :
For children aged 7 and over
German :
Für Kinder ab 7 Jahren
Italiano :
Per i bambini dai 7 anni in su
Espanol :
Para niños a partir de 7 años
