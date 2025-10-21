Spectalce Loupé ! Châteauneuf-sur-Loire

Spectalce Loupé ! Châteauneuf-sur-Loire mardi 21 octobre 2025.

Spectalce Loupé !

Espace Florian, 11 avenue Albert Viger Châteauneuf-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Pour les enfants de 5 à 8 ans, histoires loufoques en musique

Histoires loufoques en musique. Adaptation en spectacle du célèbre Loup gris, par son auteur Gilles Bizouerne accompagné par Élisa Guiet, violoncelliste. Pour les enfants de 5 à 8 ans .

Espace Florian, 11 avenue Albert Viger Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 58 69 37 bibliotheque@chateauneufsurloire.fr

English :

For children aged 7 and over

German :

Für Kinder ab 7 Jahren

Italiano :

Per i bambini dai 7 anni in su

Espanol :

Para niños a partir de 7 años

L’événement Spectalce Loupé ! Châteauneuf-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-23 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS