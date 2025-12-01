Spectale de Noël Salle des Fêtes Génissieux
Spectale de Noël Salle des Fêtes Génissieux vendredi 19 décembre 2025.
Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Venez nombreux pour le spectacle de Noël proposé par la Bonne Note autour des comptines !
Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 52 46 85 labonnenote@gmail.com
English :
Come one, come all to La Bonne Note’s Christmas show of nursery rhymes!
L’événement Spectale de Noël Génissieux a été mis à jour le 2025-11-29 par Valence Romans Tourisme