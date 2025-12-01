Spectale de Noël Salle des Fêtes Génissieux

Spectale de Noël

Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Venez nombreux pour le spectacle de Noël proposé par la Bonne Note autour des comptines !

Salle des Fêtes Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 52 46 85 labonnenote@gmail.com

English :

Come one, come all to La Bonne Note’s Christmas show of nursery rhymes!

