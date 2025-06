Spectale et bal VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre 13 juillet 2025 18:00

Hautes-Pyrénées

Spectale et bal VIC-EN-BIGORRE Halle Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Spectacle de feu !

Programme de la journée

– restauration à partir de 19h00 autour de la halle avec USV RUGBY SUPPORTERS .

– spectacle de feu avec Vivre en Equi’ Libre à 22h00.

– feu d’artifice à 23h00 organisé par la Mairie de Vic-en-Bigorre .

– bal après le feu, animé par Amicale des Sapeurs Pompiers de Vic-en-Bigorre

Une buvette se tiendra ouverte dès 18h00.

.

VIC-EN-BIGORRE Halle

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 85 57 39 29 vivreenequi.libre65@gmail.com

English :

Fireworks show!

Program for the day :

– catering from 7:00 p.m. around the hall with USV RUGBY SUPPORTERS .

– fire show with Vivre en Equi’ Libre at 10:00 pm.

– fireworks display at 11:00 pm, organized by Vic-en-Bigorre town council .

– ball after the fireworks, with entertainment by the Amicale des Sapeurs Pompiers de Vic-en-Bigorre

A refreshment area will be open from 6:00 p.m.

German :

Feuershow!

Tagesprogramm :

– essen und Trinken ab 19.00 Uhr rund um die Halle mit USV RUGBY SUPPORTERS .

– feuershow mit Vivre en Equi’ Libre um 22.00 Uhr.

– feuerwerk um 23.00 Uhr, organisiert von der Stadtverwaltung von Vic-en-Bigorre .

– ball nach dem Feuer, unterhalten von Amicale des Sapeurs Pompiers de Vic-en-Bigorre

Ab 18.00 Uhr ist ein Getränkestand geöffnet.

Italiano :

Uno spettacolo di fuoco!

Programma della giornata :

– catering dalle ore 19.00 intorno alla sala con USV RUGBY SUPPORTERS .

– spettacolo di fuoco con Vivre en Equi’ Libre alle 22.00.

– spettacolo pirotecnico alle 23.00, organizzato dal Comune di Vic-en-Bigorre.

– dopo i fuochi d’artificio, ballo con animazione a cura dell’Associazione dei Vigili del Fuoco di Vic-en-Bigorre

Dalle 18.00 sarà aperto un punto di ristoro.

Espanol :

¡Un espectáculo de fuego!

Programa del día :

– catering a partir de las 19.00 h alrededor de la sala con USV RUGBY SUPPORTERS .

– espectáculo de fuego con Vivre en Equi’ Libre a las 22 h.

– castillo de fuegos artificiales a las 23.00 h, organizado por el ayuntamiento de Vic-en-Bigorre.

– baile después de los fuegos artificiales, amenizado por la Asociación de Bomberos de Vic-en-Bigorre

A partir de las 18.00 h. habrá un área de restauración.

L’événement Spectale et bal Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65