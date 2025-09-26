Spectale La Roue du Destin L’épicafé de L’épicentre Bésayes

Spectale La Roue du Destin L’épicafé de L’épicentre Bésayes vendredi 26 septembre 2025.

L’épicafé de L’épicentre 17 Rue de la Liberté Bésayes Drôme

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Venez découvrir « La Roue du Destin », un spectacle mêlant contes, chants et musiques, avec Brigitte Ragot et Odile Leibenguth ! Venez nombreux !

L’épicafé de L’épicentre 17 Rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 35 81 71 contact@lesvirevolantes.com

English :

Come and discover « La Roue du Destin », a show combining stories, songs and music, with Brigitte Ragot and Odile Leibenguth! Come one, come all!

German :

Entdecken Sie « La Roue du Destin », ein Spektakel aus Märchen, Gesang und Musik, mit Brigitte Ragot und Odile Leibenguth! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a scoprire « La Roue du Destin », uno spettacolo che unisce narrazione, canto e musica, con Brigitte Ragot e Odile Leibenguth! Venite tutti!

Espanol :

Venga a descubrir « La Roue du Destin », un espectáculo que combina cuentos, canciones y música, con Brigitte Ragot y Odile Leibenguth Vengan todos

