Spectale Le 1er noël de Taara

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

A partir de 3 ans

par la Cie Bassoukou Swing

L’étoile Taara vit son tout premier Noël. Guidée par des chansons issues du répertoire des standards de Noël du jazz américain (Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole…) elle explore la beauté de cette fête de fin d’année.

Gratuit Sur inscription

05 49 91 78 09 | mediatheque@ville-montmorillon.fr .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

English : Spectale Le 1er noël de Taara

German : Spectale Le 1er noël de Taara

Italiano :

Espanol : Spectale Le 1er noël de Taara

L’événement Spectale Le 1er noël de Taara Montmorillon a été mis à jour le 2025-10-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne