Spectale Le Prince à dit…

Salle des Sports de Laigné Laigné Prée-d’Anjou Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Organisé par les Am’acteurs & AGL Musique et danse de Laigné !

Pour la première fois réunies, et fidèles à leur vocation de dynamiser la vie culturelle locale, deux associations de Laigné Prée-d’Anjou (53200) Les Am’Acteurs (Troupe de Théatre) & l’AGL Musique et Danse, ont le plaisir de vous présenter un spectacle original, accessible et convivial, réunissant le Théâtre, la Musique et la Danse.

Ce spectacle est le fruit de plusieurs mois de travail réunissant des comédiens, des danseuses et des musiciens amateurs passionnés et bénévoles engagés. Il rassemble toutes les générations autour du plaisir du spectacle vivant et s’intitule

Le Prince a dit… . Un prince décide de faire disparaître les métiers artistiques de son royaume. Mais certains artistes refusent d’abandonner leur passion…

Informations pratiques

Dates

• Samedi 28 mars 2026 à 20h30

• Dimanche 29 mars 2026 à 14h00

Lieu Salle des Sports de Laigné Commune de Prée-d’Anjou (Mayenne)

Tarifs

• Adultes 10 €

• Enfants de moins de 12 ans 5 €

Billetterie En ligne via HelloAsso et Sur place (ouverture 30 minutes avant le spectacle)

Facebook Les Am’Acteurs AGL Musique et Danse .

Salle des Sports de Laigné Laigné Prée-d’Anjou 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 26 02 30 66 amacteurslaigne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Am’acteurs & AGL Musique et danse de Laigné!

L’événement Spectale Le Prince à dit… Prée-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-03 par SUD MAYENNE