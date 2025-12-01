Spectale Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort La Barroise Bar-le-Duc

Spectale Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort La Barroise Bar-le-Duc vendredi 12 décembre 2025.

Spectale Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester !

Si vous êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer !

Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?

Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?

Vivre à deux revient à traverser un champs de mines Les petites manies, la belle famille, les enfants, l’habitude… L’habitude… L’habitude.

Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !

On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à célébrer les noces de diamant.

100% des couples ont tenté leur chance…

Et pour les célibataires… Prenez des notes.

Une comédie interactive délirante concoctée par les créateurs des pièces à succès « Faites l’amour pas des gosses » et « Libéréee… Divorcéee »Tout public

28 .

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 25 92 62 59 billetterie@coeurdescene.fr

English :

If you’re in a relationship… You’ll stay that way!

If you’re single… Enjoy it, it won’t last!

Who hasn’t wanted to throw their husband out with the rest of the rubbish?

Who hasn’t wanted to cut up their wife’s dresses?

Living as a couple is like going through a minefield of little quirks, in-laws, children, habit… Habit… Habit.

Lucas and Julie show you how to avoid all the pitfalls!

We don’t know how you’ll feel when you enter the room, but we do know that when you leave, you’ll be ready to celebrate your diamond wedding.

100% of couples have tried their luck…

And for singles… Take notes.

A hilarious interactive comedy from the creators of the hit shows « Faites l’amour pas des gosses » and « Libéréee… Divorcéee »

German :

Wenn Sie in einer Beziehung sind … Sie werden es bleiben!

Wenn Sie Single sind … Genießen Sie es, es wird nicht lange dauern!

Wer hatte nicht schon einmal den Wunsch, seinen Mann mit dem Sperrmüll zu entsorgen?

Wer hatte nicht schon einmal den Wunsch, die Kleider seiner Frau zu zerschneiden?

Zu zweit zu leben ist wie durch ein Minenfeld zu gehen: Die kleinen Eigenheiten, die Schwiegerfamilie, die Kinder, die Gewohnheit… Die Gewohnheit … Die Gewohnheit.

Lucas und Julie zeigen Ihnen ungefiltert und ohne Tabus, wie Sie alle Fallen umgehen können!

Wir wissen nicht, in welchem Zustand Sie den Saal betreten, aber wir wissen, dass Sie beim Verlassen des Saals bereit sein werden, die Diamantene Hochzeit zu feiern.

100 % der Paare haben ihr Glück versucht …

Und für die Singles … Machen Sie sich Notizen.

Eine verrückte interaktive Komödie, zusammengestellt von den Schöpfern der Erfolgsstücke: « Macht Liebe statt Kinder » und « Libéréee… Geschiedeneee »

Italiano :

Se hai una relazione… Lo resterai!

Se siete single… Approfittatene, non durerà!

Chi non ha mai voluto buttare via il proprio marito con il resto della spazzatura?

Chi non ha mai avuto voglia di tagliare i vestiti della moglie?

Vivere in coppia è come attraversare un campo minato: piccole abitudini, suoceri, figli, abitudini… Abitudine… Abitudine.

Lucas e Julie vi mostrano come evitare tutte le insidie, senza filtri e senza tabù!

Non sappiamo come vi sentirete quando entrerete nella stanza, ma sappiamo che quando uscirete sarete pronti a festeggiare le vostre nozze di diamante.

il 100% delle coppie ha tentato la fortuna…

E per i single… Prendete appunti.

Un’esilarante commedia interattiva dai creatori degli spettacoli di successo « Faites l’amour pas des gosses » e « Libéréee… Divorcéee »

Espanol :

Si estás en una relación… ¡Seguirás así!

Si estás soltero… Aprovéchalo al máximo, ¡no durará!

¿Quién no ha querido tirar a su marido con el resto de la basura?

¿Quién no ha tenido ganas de cortar los vestidos de su mujer?

Vivir en pareja es como atravesar un campo de minas: las pequeñas costumbres, la familia política, los hijos, la costumbre… La costumbre… La costumbre.

Lucas y Julie te muestran cómo evitar todas las trampas, ¡sin filtros y sin tabúes!

No sabemos cómo te sentirás cuando entres en la sala, pero sí sabemos que cuando salgas estarás listo para celebrar tus bodas de diamante.

el 100% de las parejas han probado suerte…

Y para los solteros… Tomen nota.

Una divertidísima comedia interactiva de los creadores de los exitosos programas « Faites l’amour pas des gosses » y « Libéréee… Divorcéee »

L’événement Spectale Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE