Spectale Michael Kohlhaas Katzenthal

Spectale Michael Kohlhaas

105 rue des Trois-Epis Katzenthal Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20 21:00:00

2025-09-20

Mise en scène d’un texte de Kafka, la Compagnie Premiers Acte vous embarque dans une histoire inspirée d’une chronique du XVIème siècle. A partir de 14 ans.

Dans cette nouvelle inspirée d’une chronique du XVI ème siècle, un marchand de chevaux victime de l’abus de pouvoir d’un baron local et d’une justice qui lui refuse réparation prend la tête d’une révolte et, incendiant villes et châteaux, instaure dans le pays une terreur qui destabilisera le pouvoir en place.

« Plutôt être un chien qu’un être humain si je dois être foulé aux pieds ». Jusqu’à l’abîme, Kohlkaas fait du droit et de son humain, sans qui il n’est plus rien, dans une société qui n’est plus rien.

Conçu au départ comme une pièce de théâtre, Michael Kohlhaas, qui était un des textes préféré de Kafka, est le plus ample des récits de Kleist.

Nous jouons dans une forme simple et directe avec ce matériau vertigineux, avec le galop obstiné de ce texte-météorite.

Spectacle tout public à partir de 14 an .

105 rue des Trois-Epis Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 05 62 89 compagnie@premiers-actes.eu

English :

Based on a text by Kafka, Compagnie Premiers Acte takes you on a story inspired by a 16th-century chronicle. Ages 14 and up.

German :

Die Compagnie Premiers Acte inszeniert einen Text von Kafka und nimmt Sie mit in eine Geschichte, die von einer Chronik aus dem 16. Jahrhundert inspiriert ist. Ab 14 Jahren.

Italiano :

Basandosi su un testo di Kafka, la Compagnie Premiers Acte vi accompagna in una storia ispirata a una cronaca del XVI secolo. Dai 14 anni in su.

Espanol :

Basada en un texto de Kafka, la Compagnie Premiers Acte te lleva por una historia inspirada en una crónica del siglo XVI. A partir de 14 años.

