spectateur·ices complices Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

appel à participation allosaurus [même rue, même cabine]

À la fois dans un souci esthétique et d’ancrage sur le territoire, la compagnie f.o.u.i.c a souhaité adosser à son spectacle Allosaurus [même rue, même cabine] un travail avec un groupe de spectateurs complices qui viendrait s’intégrer à la représentation.

Il s’agit de donner une image de la société dans toute sa diversité, dans tout ce qu’elle peut apporter, de pression, de jugement, mais aussi d’écoute, de réconfort, et d’aide.

Par cette présence silencieuse, fugace, presque fantomatique, les artistes souhaitent apporter à la représentation une force et une poésie supplémentaire.

Nous recherchons 5 personnes par représentation, adeptes du théâtre amateur ou n’ayant aucune expérience en la matière.

Travail sur le collectif, l’acquisition d’une respiration commune, d’une écoute aiguisée, de l’immobilité, et enfin de l’intériorité du sentiment. Pas de texte à mémoriser et les participant·es ne seront pas sollicité.es sur leur aisance physique ou leurs aptitudes au mime. Au contraire, tout le travail consiste dans une économie de mouvement, une simplicité du déplacement, et la sincérité et la profondeur du regard.

Atelier

samedi 10 janvier 2026

Théâtre des Ursulines

renseignements et inscriptions

Emilie Lebarbé

responsable des publics et de l’action culturelle

emilie.lebarbe@le-carre.org

T. 02 43 09 21 64 .

