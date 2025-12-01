Spectcale 100% impro Cie Les Keskonfé Grenade-sur-l’Adour
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-12-13
Ligue d’improvisation théâtrale à l’humour drôle et légèrement déKalé. Mais pas que…
À partir des suggestions récoltées parmi les spectateurs, les comédiens improvisent
une scène de quelques minutes en respectant les contraintes imposées par le maître
de cérémonie . La répartie et l’imagination des comédiens, en interaction avec le
public, nous entrainent à chaque nouveau sujet dans des univers toujours différents et
surprenants sur un mode humoristique ! La troupe landaise mêle savamment humour, énergie et surprises avec des sketchs déjantés, des répliques cinglantes et des rires garantis. Ne manquez pas l’occasion de découvrir leurs talents ! .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr
