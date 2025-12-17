Spectcale de Noël conté et chanté Ozenx-Montestrucq

Spectcale de Noël conté et chanté

À partir du conte Le moulin des deux rivières , écrit par Maurice Latrubesse, Mireille a imaginé une histoire qui sert de fil conducteur pour les chants. Une année de sécheresse, il n’y a plus d’eau pour le moulin, et le meunier prie tous les saints du ciel et même sainte Sequèra (sainte sécheresse).

Les cloches appellent les fidèles à venir prier et chanter…

Et puis, entre deux prières, un déluge bienfaiteur s’abat et le moulin se remet à tourner…

Ce spectacle, qui sera proposé en lenga nosta et en français, devrait séduire tous les amateurs de vieux chants de Noël. Il offre en effet une expérience interactive, idéale pour ceux qui aiment écouter et chanter. A la fin, il suffira

de traverser la route pour se retrouver à la salle des fêtes pour partager un agréable moment et sans doute chanter un peu aussi. .

