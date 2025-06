SPECTRAL & ORBITAL STATION – Place Saint-Sernin Toulouse 21 juin 2025 18:00

Haute-Garonne

SPECTRAL & ORBITAL STATION Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

Rendez-vous sur la place de la Basilique Saint-Sernin pour fêter la musique !

L’association SPECTRAL et le collectif Orbital Station organisent en collaboration un événement musical. Sur scène, retrouvez des artistes de la scène musicale toulousaine aux rythmes de la bass music ! (bass house, dubstep et drum and bass)

Bonne soirée !

English :

Join us on the Place de la Basilique Saint-Sernin to celebrate the music!

German :

Treffen Sie sich auf dem Platz vor der Basilika Saint-Sernin, um die Musik zu feiern!

Italiano :

Unitevi a noi sulla Place de la Basilique Saint-Sernin per celebrare la musica!

Espanol :

Únase a nosotros en la plaza de la Basílica Saint-Sernin para celebrar la música

