Spectres – Exposition de Morgane Fontaine Ateliers Bonus – Le Grand Huit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 14:00 – 19:00

Gratuit : oui tout public

Exoposition À travers des dessins, peintures et installations, « Spectres » est la restitution d’un travail mené par Morgane Fontaine pendant six mois aux ateliers Bonus. L’exposition explore la notion de perception dans ses multiples seuils, interrogeant la possibilité de se saisir du réel depuis une même chair. Qu’est ce que je vois et qui n’existe pas, qu’est ce qui existe et que je ne vois pas ? Travaillées à partir de photographies d’archives, journaux de vagabondages entre bitume et fossés marécageux, les oeuvres qui composent « Spectres » tentent de se saisir de ce qui échappe au regard, mais résonne pourtant de sa présence. À travers cette recherche, il est question d’explorer le rapport de liens intime-humain-monde, la notion de limite, de trace et de transmission dans l’enchevêtrement des mémoires, des histoires et des sensations. Vernissage jeudi 12 février 2026 à 18h30 Exposition les 13, 14 et 15 février 2026 de 14h à 19h

Ateliers Bonus – Le Grand Huit Île de Nantes Nantes 44200



Afficher la carte du lieu Ateliers Bonus – Le Grand Huit et trouvez le meilleur itinéraire

