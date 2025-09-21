Speed Art Dating ou les « rencontres artistiques minutes » Autant de rendez-vous que de personnalités à rencontrer… Les terrasses des ponchettes (Escalier angle – quai des États-Unis / rue Raoul-Bosio ) Nice

Autant de rendez-vous que de personnalités à rencontrer… Dimanche 21 septembre, 14h00 Les terrasses des ponchettes (Escalier angle – quai des États-Unis / rue Raoul-Bosio ) Alpes-Maritimes

Dimanche 21 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h

Le MAMAC et le service Ville d’art et d’histoire proposent des rencontres inédites depuis les hauteurs des terrasses des Ponchettes. Face à l’horizon, ce haut lieu de villégiature très prisé est avant tout un espace de contemplation unique depuis le XVIIIe siècle.

En surplombant la mer, partagez 5 minutes ultimes avec : Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Ben, des étudiants de la villa Arson, les équipes du MAMAC, une écrivaine, un archéologue, Emmanuel Régent ou encore Garibaldi, Lucia de Lemmermoor…

En 45 min, venez rencontrer 8 personnalités artistiques en toute intimité face à l’horizon et découvrez ce qu’ils ont à vous dire…

