Speed booking Pont-Royal Clamerey

Speed booking Pont-Royal Clamerey samedi 15 novembre 2025.

Speed booking

Pont-Royal Le P’tit bistrot Clamerey Côte-d’Or

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

En lien avec Coup de Contes les médiathèques du territoire, vous invitent à un événement innovant destiné à tous les amoureux de lecture !

Partagez à d’autres lecteurs votre coup de cœur littéraire un roman, une bande dessinée, un manga…

Une surprise vous attend !

Boissons chaudes et petites collations offertes

Inscription obligatoire auprès de votre médiathèque .

Pont-Royal Le P'tit bistrot Clamerey 21390 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

L’événement Speed booking Clamerey a été mis à jour le 2025-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)