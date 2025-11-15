Speed booking Pont-Royal Clamerey
Speed booking Pont-Royal Clamerey samedi 15 novembre 2025.
Speed booking
Pont-Royal Le P’tit bistrot Clamerey Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
Date(s) :
2025-11-15
En lien avec Coup de Contes les médiathèques du territoire, vous invitent à un événement innovant destiné à tous les amoureux de lecture !
Partagez à d’autres lecteurs votre coup de cœur littéraire un roman, une bande dessinée, un manga…
Une surprise vous attend !
Boissons chaudes et petites collations offertes
Inscription obligatoire auprès de votre médiathèque .
Pont-Royal Le P’tit bistrot Clamerey 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr
