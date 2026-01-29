Speed booking Médiathèque la Quincaillerie Langon
Speed booking Médiathèque la Quincaillerie Langon samedi 7 février 2026.
Speed booking
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Un rencard avec le livre qui a changé votre vie !
3 minutes pour présenter et donner envie de lire son livre coup de cœur ! Repartirez-vous conquis ?
Un moment de partage autour du plaisir de lire.
Sur inscription .
Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr
