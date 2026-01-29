Speed booking Médiathèque la Quincaillerie Langon

Speed booking

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon Gironde

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un rencard avec le livre qui a changé votre vie !

3 minutes pour présenter et donner envie de lire son livre coup de cœur ! Repartirez-vous conquis ?

Un moment de partage autour du plaisir de lire.

Sur inscription .

Médiathèque la Quincaillerie 33 Rue Maubec Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 33 39 bibliotheques@cdcsudgironde.fr

