Speed-booking Médiathèque Orgelet

Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet Jura
Début : 2025-11-13 19:00:00
Speed-booking le jeudi 13 novembre à 19h à la médiathèque d’Orgelet.
En face à face, présentez votre livre coup de cœur en 3 minutes ! .
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05 media-orgelet@terredemeraude.fr
English : Speed-booking
