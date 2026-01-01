Speed-booking Médiathèque Orgelet

Speed-booking Médiathèque Orgelet jeudi 29 janvier 2026.

Speed-booking

Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:00:00
fin : 2026-01-29

Date(s) :
2026-01-29

Speed-booking le jeudi 29 janvier à 19h à la médiathèque d’Orgelet.

En face à face, présentez votre livre coup de cœur en 3 minutes !   .

Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05  media-orgelet@terredemeraude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Speed-booking

L’événement Speed-booking Orgelet a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE