Speed-coaching / Caisse d’Epargne Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de la Loire Cesson-Sévigné Mercredi 8 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Vous souhaitez échanger en direct avec des recruteurs ? Bénéficier de conseils de professionnels expérimentés et agrandir votre réseau ?

**MERCREDI 08 AVRIL (09H30-12H)**

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Participez au prochain Speed coaching NQT avec des professionnels à Rennes, le 8 avril 2026, au sein des locaux de la Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de la Loire (4A Rue du Chêne Germain à Cesson-Sévigné).

Venez rencontrer des mentors du réseau NQT pour recevoir leurs conseils sur votre recherche d’emploi ou d’alternances!

L’occasion également, de vous entrainer pour vos entretiens d’embauche, et de développer votre réseau professionnel !

### Au programme :

**De 9H30 à 12H – Speed Coaching – rencontre entre jeunes diplômés et professionnels expérimentés pour donner des conseils aux jeunes diplômés sur leurs recherches recherche d’emploi ou d’alternance, durant deux entretiens individuels et plus.**

### [**> JE M’INSCRIS <**](https://app.nqt.fr/public-events/6220) NQT est une association qui propose un accompagnement individualisé et gratuit, via un dispositif de mentorat à l’emploi, l’alternance ou la création d’activité. Il se concrétise par la mise en relation avec un Mentor, professionnel en activité qui t'accompagne dans ta recherche d'emploi, d'alternance ou de création d'activité.​ Dispositif accessible aux personnes de moins de 30 ans, diplômé d’un bac +3 minimum. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-04-08T09:30:00.000+02:00 Fin : 2026-04-08T12:00:00.000+02:00 1 https://app.nqt.fr/public-events/6220 Caisse d'Epargne Bretagne et Pays de la Loire 4A Rue du Chêne Germain 35510 Cesson-Sévigné Quartiers Nord-Est Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine

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