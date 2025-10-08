Speed-coaching / ENEDIS ENEDIS Rennes Rennes

Speed-coaching / ENEDIS ENEDIS Rennes Rennes Mercredi 8 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Vous souhaitez échanger en direct avec des recruteurs ? Bénéficier de conseils de professionnels expérimentés et agrandir ton réseau ?

**MERCREDI 08 OCTOBRE (09H30-12H)**

Participez au prochain Speed coaching NQT avec des professionnels à Rennes, le 16 octobre 2025, au sein des locaux de ENEDIS Rennes (64 boulevard Voltaire).

Sous un format de petit-déjeuner convivial, venez rencontrer des mentors du réseau NQT pour recevoir leurs conseils sur ta recherche d’emploi ou d’alternance, durant deux échanges individuels !

L’occasion également, de vous entrainer pour tes entretiens d’embauche, et de développer votre réseau professionnel !

NQT est une association qui propose un accompagnement individualisé et gratuit, via un dispositif de mentorat à l’emploi, l’alternance ou la création d’activité.

Il se concrétise par la mise en relation avec un Mentor, professionnel en activité qui t’accompagne dans ta recherche d’emploi, d’alternance ou de création d’activité.​ Dispositif accessible aux personnes de moins de 30 ans, diplômé d’un bac +3 minimum.

