Speed-coaching / ENEDIS ENEDIS Rennes Rennes

Vous souhaitez échanger en direct avec des recruteurs ? Bénéficier de conseils de professionnels expérimentés et agrandir ton réseau ?
**MERCREDI 08 OCTOBRE (09H30-12H)**
Participez au prochain Speed coaching NQT avec des professionnels à Rennes, le 16 octobre 2025, au sein des locaux de ENEDIS Rennes (64 boulevard Voltaire).
Sous un format de petit-déjeuner convivial, venez rencontrer des mentors du réseau NQT pour recevoir leurs conseils sur ta recherche d’emploi ou d’alternance, durant deux échanges individuels !
L’occasion également, de vous entrainer pour tes entretiens d’embauche, et de développer votre réseau professionnel !
NQT est une association qui propose un accompagnement individualisé et gratuit, via un dispositif de mentorat à l’emploi, l’alternance ou la création d’activité.
Il se concrétise par la mise en relation avec un Mentor, professionnel en activité qui t’accompagne dans ta recherche d’emploi, d’alternance ou de création d’activité. Dispositif accessible aux personnes de moins de 30 ans, diplômé d’un bac +3 minimum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-08T09:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-08T12:00:00.000+02:00
https://app.nqt.fr/public-events/5641
ENEDIS Rennes 64 boulevard voltaire rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine