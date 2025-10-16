Speed-coaching / KPMG KPMG Rennes Saint-Grégoire
Sur inscription
Vous souhaitez échanger en direct avec des recruteurs ? Bénéficier de conseils de professionnels expérimentés et agrandir ton réseau ?
**JEUDI 16 OCTOBRE (09H30-12H)**
——————————–
Participez au prochain Speed coaching NQT avec des professionnels à Rennes, le 16 octobre 2025, au sein des locaux de KPMG Rennes (rue de la Terre Victoria, bâtiment S, à St Grégoire).
Sous un format de petit-déjeuner convivial, venez rencontrer des mentors du réseau NQT pour recevoir leurs conseils sur ta recherche d’emploi ou d’alternance, durant deux échanges individuels !
L’occasion également, de vous entrainer pour tes entretiens d’embauche, et de développer votre réseau professionnel !
NQT est une association qui propose un accompagnement individualisé et gratuit, via un dispositif de mentorat à l’emploi, l’alternance ou la création d’activité.
Il se concrétise par la mise en relation avec un Mentor, professionnel en activité qui t’accompagne dans ta recherche d’emploi, d’alternance ou de création d’activité. Dispositif accessible aux personnes de moins de 30 ans, diplômé d’un bac +3 minimum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-16T09:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-16T12:00:00.000+02:00
KPMG Rennes rue de la terre victoria saint grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine