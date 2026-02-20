Speed dating à la campagne Saint-Jean-des-Échelles

Speed dating à la campagne

Salle des fêtes Saint-Jean-des-Échelles Sarthe

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Rencontre pour célibataires de 18h à 21h. Il s’agit d’un moment où chacun rencontre toutes les personnes du sexe opposé, pendant 7 minutes. Un équilibre femmes/hommes sera respecté, un équilibre des âges aussi. 23€/pers. Il est nécessaire de réserver, par sms au 06 87 15 66 00, ou par mail à sm@meulemans.fr. Si ces équilibres ne sont pas atteints, ou bien si le nombre d’inscription est trop faible, la soirée sera annulée. .

Salle des fêtes Saint-Jean-des-Échelles 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 15 66 00 sm@meulemans.fr

