Speed dating animé rue du Pressoir Huriel

Speed dating animé

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Envie de provoquer un coup de foudre ?

Participez à un speed dating animé, réservé aux 25 ans et +



️ Collation offerte à midi



Infos & inscription (avant le 13/02)



Une journée conviviale pour faire de belles rencontres

.

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 28 63 15

English :

Looking for love at first sight?

Take part in an animated speed dating event, reserved for people aged 25 and over



? Lunchtime snack offered



Info & registration (before 13/02)



A convivial day to meet new people

