Speed dating animé rue du Pressoir Huriel

Speed dating animé rue du Pressoir Huriel samedi 21 février 2026.

Speed dating animé

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 11:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :
2026-02-21

Envie de provoquer un coup de foudre ?
Participez à un speed dating animé, réservé aux 25 ans et +

️ Collation offerte à midi

Infos & inscription (avant le 13/02)

Une journée conviviale pour faire de belles rencontres
  .

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 28 63 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Looking for love at first sight?
Take part in an animated speed dating event, reserved for people aged 25 and over

? Lunchtime snack offered

Info & registration (before 13/02)

A convivial day to meet new people

L’événement Speed dating animé Huriel a été mis à jour le 2026-01-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ