Speed dating animé rue du Pressoir Huriel
Speed dating animé rue du Pressoir Huriel samedi 21 février 2026.
Speed dating animé
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 11:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Envie de provoquer un coup de foudre ?
Participez à un speed dating animé, réservé aux 25 ans et +
️ Collation offerte à midi
Infos & inscription (avant le 13/02)
Une journée conviviale pour faire de belles rencontres
.
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 28 63 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for love at first sight?
Take part in an animated speed dating event, reserved for people aged 25 and over
? Lunchtime snack offered
Info & registration (before 13/02)
A convivial day to meet new people
L’événement Speed dating animé Huriel a été mis à jour le 2026-01-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ