Speed dating décalé – Cinéma le Pestel Die, 15 mai 2025 18:00, Die.

Drôme

Speed dating décalé Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 18:00:00

fin : 2025-05-15 23:30:00

Date(s) :

2025-05-15

Suite au succès de la première édition, nous réitérons!

En mai, rencontre qui te plait!!!

Speed dating décalé, pour s’amuser, se rencontrer, échanger…

.

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 47 07 76 pestelcafe@gmail.com

English :

Following the success of the first edition, we’re doing it again!

In May, meet who you like!!!

Offbeat speed dating, to have fun, meet new people, exchange ideas…

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe, werden wir es wieder tun!

Treffen Sie im Mai, wen Sie mögen!

Speed Dating, um sich zu amüsieren, sich zu treffen, sich auszutauschen…

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, lo facciamo di nuovo!

A maggio, incontra qualcuno che ti piace!

Uno speed dating fuori dagli schemi, per divertirsi, incontrarsi e chiacchierare…

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición, ¡volvemos a repetirlo!

En mayo, ¡conoce a alguien que te guste!

Citas rápidas fuera de lo común, donde podrás divertirte, quedar y charlar…

L’événement Speed dating décalé Die a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois