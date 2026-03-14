Speed Dating des thérapeutes trouvez l’accompagnement qui vous ressemble ! Foyer Rural Yssingeaux Yssingeaux

Speed Dating des thérapeutes trouvez l’accompagnement qui vous ressemble !

Foyer Rural Yssingeaux 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Rencontrez plusieurs thérapeutes en quelques minutes lors d’un Speed Dating du bien-être. Découvrez différentes approches, posez vos questions et trouvez le praticien qui vous correspond. Samedi 4 avril au Foyer Rural d’Yssingeaux. Réservation obligatoire

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Foyer Rural Yssingeaux 9003 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 31 27 26 spirale43.contact@gmail.com

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English :

Meet several therapists in just a few minutes at a Wellness Speed Dating event. Discover different approaches, ask your questions and find the practitioner who’s right for you. Saturday April 4 at the Foyer Rural d?Yssingeaux. Reservations essential

L’événement Speed Dating des thérapeutes trouvez l’accompagnement qui vous ressemble ! Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire