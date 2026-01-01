SPEED DATING LE MÉLICE Montpellier

SPEED DATING LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Rendez-vous au Melice le mardi 3 février à 20h pour la première Edition de nos soirées speed dating organisée par The Dating Club, toujours dans une ambiance fun et conviviale !

Une occasion idéale de rencontrer de nouvelles personnes (et peut-être l’amour de votre vie qui sait) autour de bons plats et de quelques verres.

Les places sont limitées 10€ pour les filles et 15€ pour les garçons, seulement 15 places disponibles.

Réservez vite sur We Cheers ou sur le site de The Dating Club pour ne pas manquer cette soirée et l’occasion de faire des superbes rencontres ! .

English :

Join us at Melice on Tuesday, February 3 at 8pm for the first edition of our speed dating evenings organized by The Dating Club, always in a fun and friendly atmosphere!

