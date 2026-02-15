Speed dating littéraire (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde
Speed dating littéraire (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde mercredi 18 février 2026.
Speed dating littéraire (Médiathèque du centre ville)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Venir avec son livre coup de cœur.
A 15h .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50 mediatheque@brive.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Speed dating littéraire (Médiathèque du centre ville)
L’événement Speed dating littéraire (Médiathèque du centre ville) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-11 par Brive Tourisme