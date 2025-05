Speed dating littéraire – Ribérac, 11 juin 2025 10:00, Ribérac.

Dordogne

Speed dating littéraire 17 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 10:00:00

fin : 2025-06-11 12:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Speed dating littéraire au café des Colonnes rencontre avec les auteurs de la maison d’édition « Il était un bouquin » et séances de dédicaces (Entrée libre)

Speed dating littéraire au café des Colonnes rencontre avec les auteurs de la maison d’édition « Il était un bouquin » et séances de dédicaces (Entrée libre) .

17 Place du Général de Gaulle

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Speed dating littéraire

Literary speed dating at the Café des Colonnes: meetings with authors from the « Il était un bouquin » publishing house and book signings (free admission)

German : Speed dating littéraire

Literarisches Speed-Dating im Café des Colonnes: Treffen mit den Autoren des Verlags « Il était un bouquin » und Signierstunden (Eintritt frei)

Italiano :

Speed dating letterario al Café des Colonnes: incontri con gli autori della casa editrice « Il était un bouquin » e firma di libri (Ingresso libero)

Espanol : Speed dating littéraire

Citas literarias rápidas en el Café des Colonnes: encuentros con autores de la editorial « Il était un bouquin » y firma de libros (Entrada gratuita)

L’événement Speed dating littéraire Ribérac a été mis à jour le 2025-05-19 par Val de Dronne