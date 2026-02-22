SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35-45 ANS Montpellier

SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35-45 ANS

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Une soirée rencontre innovante au cœur de Montpellier MONTPELLIER EN FÊTE organise dans l’hôtel Bikube**** un speed dating Nouvelle Génération destiné aux célibataires de 35 à 45 ans, suivi d’une soirée dansante ouverte aux célibataires de tous âges.

AU PROGRAMME

19h30-21h Speed Dating Nouvelle Génération

Animation encadrée par MONTPELLIER EN FÊTE où les participants se rencontrent en petits groupes conviviaux. Changement de table toutes les 10 minutes pour multiplier les opportunités de rencontres dans une ambiance décontractée, loin de la pression du tête-à-tête traditionnel.

21h à 23h Moment convivial libre

• Possibilité de prendre un verre au bar et de se restaurer sur place (menu https://drive.google.com/file/d/1IA7_FZF_G1KYPZBeZWD7tVL_yk_ALySH/view).

• Soirée dansante prolongez la soirée sur la piste de danse avec une sélection musicale éclectique rock, salsa, bachata, années 80, tubes actuels et slows romantiques.

LES POINTS FORTS

– Format innovant rencontres en petits groupes pour plus de naturel

– Ambiance conviviale à dimension humaine dans un cadre sécurisé

– Rencontres authentiques loin des écrans, dans le monde réel

– Soirée complète speed dating, restauration possible et danse

– Animation professionnelle encadrement par l’équipe MONTPELLIER EN FÊTE

– Emplacement accessible nombreux transports en commun et possibilité de parking

Tarif

• 20€ par personne Speed Dating + Soirée dansante

• 10€ par personne Soirée dansante

Réservation obligatoire Places limitées .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91

English :

An innovative dating evening in the heart of Montpellier: MONTPELLIER EN FÊTE organizes a New Generation speed dating event at the Bikube**** hotel for singles aged 35 to 45, followed by a dance party open to singles of all ages.

L’événement SPEED DATING NOUVELLE GÉNÉRATION 35-45 ANS Montpellier a été mis à jour le 2026-02-19 par 34 OT MONTPELLIER